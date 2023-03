Zu Beginn des zweiten Kriegsjahres herrscht an den Fronten in der Ukraine Ernüchterung. Sowohl Kiew als auch Moskau müssen erkennen, daß ein Sieg nicht in greifbarer Nähe liegt. Eine Stadt ist zum Politikum geworden und Gegenstand zynischer Verlustkalkulationen. Ein Lagebericht von Ferdinand Vogel.