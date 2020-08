Der Ideologie unterworfen

Auch drei Monate nach dem Tod von George Floyd nehmen die ständigen Unruhen in den USA kein Ende. In Portland randalierten in den vergangenen Tagen Hunderte Antifa- und „Black Lives Matter“-Demonstranten und lieferten sich blutige Straßenschlachten mit der Polizei. In Chicago plünderten jüngst Dutzende Schwarze ganze Einkaufsläden leer und demolierten die Innenstadt. In Michigan griff „Black Lives Matter“ eine Kundgebung der rechten „Proud Boys“-Bewegung an. Die US-Gesellschaft präsentiert sich derzeit gespalten wie selten zuvor.

Federal officers are pushing back #antifa rioters after they keep trying to vandalize the ICE facility in Portland tonight. They’re being pushed back with pepper balls. #PortlandRiots pic.twitter.com/30tEg1ZCqr — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 21, 2020

Nur noch 72 Tage zählt der Kalender, dann wird entschieden, wer in dieser hitzigen Atmosphäre zukünftig die USA regiert: Amtsinhaber Donald Trump, der in den Umfragen zuletzt seinen Rückstand verkürzte, oder sein Herausforderer Joe Biden (Demokraten). Tatsächlich, Joe Biden? Nun, zumindest offiziell könnte es der 77jährige werden. Weder hat Biden die Kontrolle über seine Kampagne, noch scheint er – wie seine wiederholten Aussetzer in der Öffentlichkeit beweisen – mental auf der Höhe zu sein.

Ethnie ist inzwischen gewichtiger als die politische Position

Deshalb ist die Personalie Kamala Harris, die nun als mögliche Vizepräsidentin nominiert wurde, so entscheidend. Die ehemalige Generalstaatsanwältin aus Kalifornien könnte inoffiziell die Amtsgeschäfte übernehmen – mitunter sogar offiziell: Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe ihrer Nominierung als Kandidatin für das Vize-Präsidentenamt veröffentlichte CNN einen Bericht, in dem der Sender Biden dazu beglückwünschte, jemanden gefunden zu haben, der bereit sei einzuspringen, „falls und wenn Biden beschließt, abzutreten“ – ein deutlicher Fingerzeig.

Harris’ Nominierung ist eine logische Folge der Umstände. Biden hatte zunächst versprochen, eine Frau für das Amt des Vizepräsidenten zu nominieren. Nach dem Tod von George Floyd blieb ihm keine Wahl, als eine schwarze Frau zu wählen. Mit den Worten „die Tochter eines Jamaikaners und einer indischen Einwanderin“ leitete er die Vorstellung der 55jährigen auf Twitter ein und zeigte damit, daß Identität und Ethnie im Zeitalter des Antirassismus die Fragen nach rechten oder linken Positionen längst überschatten. Und machen wir uns nichts vor: Dieser Zeitgeist wird die USA die nächsten Jahre beherrschen und in seiner Intensität nicht abnehmen.

Institutionellen Rassismus gibt es nur in eine Richtung