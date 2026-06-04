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Anschläge und Entführungen: Was wurde eigentlich aus Trumps Rettung der Christen in Nigeria?

Anschläge und Entführungen: Was wurde eigentlich aus Trumps Rettung der Christen in Nigeria?

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Eine nigerianische Frau und US-Präsident Donald Trump
Eine nigerianische Frau und US-Präsident Donald Trump
Eine nigerianische Frau und US-Präsident Donald Trump: „Menschen leben in Angst“. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Samson Omale / picture alliance / AdMedia | AdMedia
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Was wurde eigentlich aus Trumps Rettung der Christen in Nigeria?

Vor gut fünf Monaten ordnete der US-Präsident Militärschläge in Nigeria an. Das Ziel: Christen vor Islamisten schützen. Gegenüber der JF zieht ein betroffener Pastor jetzt eine kritische Zwischenbilanz.

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Eine nigerianische Frau und US-Präsident Donald Trump: „Menschen leben in Angst“. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Samson Omale / picture alliance / AdMedia | AdMedia
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