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Deutschlandfunk Kultur: Wenn Alice Weidel als Beispiel für „toxische Männlichkeit“ gilt

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Deutschlandfunk Kultur: Wenn Alice Weidel als Beispiel für „toxische Männlichkeit“ gilt

Für den Deutschlandfunk ist Alice Weidel unironisch ein Beispiel für "toxische Männlichkeit".
Für den Deutschlandfunk ist Alice Weidel unironisch ein Beispiel für "toxische Männlichkeit".
Für den Deutschlandfunk ist Alice Weidel unironisch ein Beispiel für „toxische Männlichkeit“. Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
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Wenn Alice Weidel als Beispiel für „toxische Männlichkeit“ gilt

Im Feuilleton des Deutschlandfunks stellt der Soziologe Alexander Yendell Überlegungen zu „toxischer Männlichkeit“ an. Dazu liest er recht ungelenk seinen Kommentar vom Blatt ab. Er meint, dass die Diagnose „toxische Männlichkeit“ zu kurz greife, und glaubt, diese betreffe auch Alice Weidel.

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Für den Deutschlandfunk ist Alice Weidel unironisch ein Beispiel für „toxische Männlichkeit“. Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
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