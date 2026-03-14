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Interview mit Curt Mills: „Trump hat sich verrechnet, er hat keine schlüssige Strategie“

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Donald Trump und Curt Mills
Donald Trump und Curt Mills
US-Präsident Donald Trump hält im texanischen Hafen Corpus Christi eine Rede / Curt Mills, Herausgeber des „American Conservative“ | Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Molly Riley/White House / Montage JF
JF-Plus Icon Premium Interview mit Curt Mills
 

„Trump hat sich verrechnet, er hat keine schlüssige Strategie“

Der Herausgeber des „American Conservative“, Curt Mills, warnt im JF-Interview vor einem langen Iran-Krieg und schweren Folgen für Trump. Der Konflikt spalte MAGA und schade den Republikanern bei den Zwischenwahlen. Doch wer hat den Krieg überhaupt vorangetrieben?

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US-Präsident Donald Trump hält im texanischen Hafen Corpus Christi eine Rede / Curt Mills, Herausgeber des „American Conservative“ | Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Molly Riley/White House / Montage JF
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