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JF-Interview: „Textkultur ohne Hirn“: Stefan Weber rechnet nach KI-Affäre mit Mario Voigt ab

JF-Interview: „Textkultur ohne Hirn“: Stefan Weber rechnet nach KI-Affäre mit Mario Voigt ab

JF-Interview: „Textkultur ohne Hirn“: Stefan Weber rechnet nach KI-Affäre mit Mario Voigt ab

Gerät wegen mit Künstlicher Intelligenz erstellter Reden und Texte immer weiter unter Druck: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Gerät wegen mit Künstlicher Intelligenz erstellter Reden und Texte immer weiter unter Druck: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Gerät wegen mit Künstlicher Intelligenz erstellter Reden und Texte immer weiter unter Druck: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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„Textkultur ohne Hirn“: Stefan Weber rechnet nach KI-Affäre mit Mario Voigt ab

Die „FAZ“ löscht einen Text von Thüringens Ministerpräsidenten Voigt nach KI-Verdacht. Plagiatsjäger Stefan Weber sieht darin mehr als einen Einzelfall: Die Affäre zeige die „geistige Leere“ der politischen und medialen Elite.

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Gerät wegen mit Künstlicher Intelligenz erstellter Reden und Texte immer weiter unter Druck: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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