Ist jetzt auch Chrupallas Deutschland-Anstecker verboten?

AfD-Chef Tino Chrupalla mit seiner Deutschland-Anstecker (gelb umrandet) bei einer Rede im Bundestag. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler

Der Bundestag verbietet es Abgeordneten, die Deutschlandfahne nach außen sichtbar in ihre Büros zu hängen. Doch was ist mit Schwarz-Rot-Gold am Revers, wie es AfD-Chef Chrupalla bei seinen Reden trägt? Die JF hat nachgefragt.