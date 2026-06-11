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Schwarz-Rot-Gold im Bundestag: Ist jetzt auch Chrupallas Deutschland-Anstecker verboten?

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AfD-Chef Tino Chrupalla mit seiner Deutschland-Anstecker (gelb umrandet) bei einer Rede im Bundestag.
AfD-Chef Tino Chrupalla mit seiner Deutschland-Anstecker (gelb umrandet) bei einer Rede im Bundestag.
AfD-Chef Tino Chrupalla mit seiner Deutschland-Anstecker (gelb umrandet) bei einer Rede im Bundestag. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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Ist jetzt auch Chrupallas Deutschland-Anstecker verboten?

Der Bundestag verbietet es Abgeordneten, die Deutschlandfahne nach außen sichtbar in ihre Büros zu hängen. Doch was ist mit Schwarz-Rot-Gold am Revers, wie es AfD-Chef Chrupalla bei seinen Reden trägt? Die JF hat nachgefragt.

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AfD-Chef Tino Chrupalla mit seiner Deutschland-Anstecker (gelb umrandet) bei einer Rede im Bundestag. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler
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