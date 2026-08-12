Kein Rücktritt: Auf diese unglaublichen Summen müsste Voigt verzichten

Hält Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt noch vier Monate im Amt durch, bekommt er eine fürstliche Altersversorgung. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Uni hat ihm den Doktor aberkannt. Doch Thüringens Ministerpräsident bleibt im Amt. Die JF weiß, was Mario Voigt an Grundgehalt, Zuschlägen und Diäten verdient. Und dass er kein Ruhegeld erhält, wenn er jetzt zurücktritt. Wie lange er noch durchhalten muss.