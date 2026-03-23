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JF-TV-Interview: Patzelt: „Es wird Schindluder mit dem Parlamentarismus betrieben“

JF-TV-Interview: Patzelt: „Es wird Schindluder mit dem Parlamentarismus betrieben“

JF-TV-Interview: Patzelt: „Es wird Schindluder mit dem Parlamentarismus betrieben“

Prof. Werner J. Patzelt: porphezeit, dass sich die CDU aus ihrem Schicksal, sich an die SPD zu klammern, nicht befreien kann. Foto: JF-Montage
Prof. Werner J. Patzelt: porphezeit, dass sich die CDU aus ihrem Schicksal, sich an die SPD zu klammern, nicht befreien kann. Foto: JF-Montage
Prof. Werner J. Patzelt: „Von der CDU bekommen die Wähler lediglich Mitte-Links-Politik angeboten.“ Foto: JF-Montage
JF-TV-Interview
 

Patzelt: „Es wird Schindluder mit dem Parlamentarismus betrieben“

Nach der SPD-Niederlage in Rheinland-Pfalz analysiert der bekannte Politikexperte Professor Werner Patzelt bei JF-TV das Wahlergebnis und erklärt dessen Bedeutung für die Bundespolitik – und, was die AfD aus ihrem Erfolg lernen kann.
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Trotz der krachenden Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bleibt die Partei voraussichtlich in der neuen Regierung. Nun wollen die Sozialdemokraten ihr Profil schärfen und kündigen an, ihre „staatstragende Zurückhaltung“ abzulegen. Im JF-Interview erklärt der Politikwissenschaftler und Professor Werner Patzelt, worauf sich die Union in Berlin jetzt einstellen muss und wie eine eigentliche „Schärfung des SPD-Profils“ aussehen könnte.

Die AfD verdoppelte dagegen ihr Ergebnis und dominiert bei Wählern unter 30 und bei Arbeitern (JF berichtete). Dennoch wird sie aufgrund der sogenannten Brandmauer weiterhin von allen anderen Parteien ausgeschlossen. Was könnte die AfD von sich aus tun, um sich aus dieser Lage zu befreien?

Hier geht es zum ganzen Interview:

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Prof. Werner J. Patzelt: „Von der CDU bekommen die Wähler lediglich Mitte-Links-Politik angeboten.“ Foto: JF-Montage
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