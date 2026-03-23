Patzelt: „Es wird Schindluder mit dem Parlamentarismus betrieben“

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Trotz der krachenden Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bleibt die Partei voraussichtlich in der neuen Regierung. Nun wollen die Sozialdemokraten ihr Profil schärfen und kündigen an, ihre „staatstragende Zurückhaltung“ abzulegen. Im JF-Interview erklärt der Politikwissenschaftler und Professor Werner Patzelt, worauf sich die Union in Berlin jetzt einstellen muss und wie eine eigentliche „Schärfung des SPD-Profils“ aussehen könnte.

Die AfD verdoppelte dagegen ihr Ergebnis und dominiert bei Wählern unter 30 und bei Arbeitern (JF berichtete). Dennoch wird sie aufgrund der sogenannten Brandmauer weiterhin von allen anderen Parteien ausgeschlossen. Was könnte die AfD von sich aus tun, um sich aus dieser Lage zu befreien?

Hier geht es zum ganzen Interview: