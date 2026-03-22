Liveticker zur Landtagswahl: Wie stark wird die AfD in Rheinland-Pfalz?

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13.50 Uhr: Bei der FDP stellt man sich nicht auf eine längere Wahlparty ein – und streng genommen nicht einmal auf eine Party. Dass die Partei es noch einmal in den Landtag schafft, käme einem Wunder gleich. In den Umfragen rangieren die Liberalen seit Oktober 2025 unter den Sonstigen.

Sollte die FDP aus Landtag und Regierung fliegen – in Rheinland-Pfalz regiert die letzte Ampel-Regierung –, wäre die dann nur noch in Sachsen-Anhalt mit Ministern in einer Koalition vertreten. Fliegt sie auch dort aus dem Parlament, wäre sie erstmals seit November 2014 an keiner Landesregierung mehr beteiligt.

Das bisher schlechteste Ergebnis in Rheinland-Pfalz fuhr die Partei 1983 ein. Damals erreichte sie 3,5 Prozent der Stimmen. Im Wahlkampf setzten die Liberalen vor allem die Bildungs- und Wirtschaftspolitik ein. Rekordverdächtig ist bei der FDP nur das Wahlprogramm. 152 Seiten brauchen die Liberalen, um ihre Ideen für ein „weltoffenes Rheinland-Pfalz“ in die Tat umzusetzen. Spitzenkandidatin ist die Noch-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

13.40 Uhr: Etwa die Hälfte aller Wahlberechtigten haben um zwölf Uhr ihre Stimme abgegeben. Wie der Landeswahlleiter mitteilt, haben bereits 50 Prozent gewählt, 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt.

Bei der vergangenen Landtagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung um zwölf Uhr bei 49 Prozent. Pandemiebedingt hatten damals bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten per Briefwahl gewählt. Am Ende hatte die Wahlbeteiligung bei insgesamt 64,3 Prozent gelegen.

13.35 Uhr: Noch sitzen die Grünen in der letzten verbliebenen Ampel-Regierung. Doch kaum jemand dürfte noch Hoffnung haben, auch im kommenden Kabinett vertreten zu sein. 9,3 Prozent holte die Partei 2021 – und vielmehr dürften es laut Umfragen wohl auch in diesem Jahr nicht werden. Kurz nach dem Fukushima-Unglück 2011 kam die Partei bei der Landtagswahl noch auf 15,3 Prozent. Vier Jahre später rauschten die Grünen dann auf 5,3 Prozent runter.

Was ihnen in Baden-Württemberg noch zu Gute kam – die Polarisierung im Kampf darum, ob sie oder die CDU nun stärkste Partei werden – könnte sich in Rheinland-Pfalz ins Gegenteil verkehren. Nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere Grünen-Wähler noch zur SPD wechselt, um die CDU als stärkste Kraft zu verhindern.

Spitzenkandidatin ist die weitgehend unbekannte Katrin Eder. Sie ist derzeit „Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität“ im Land. Im Gegensatz zu Cem Özdemir, der auf seinen Wahlplakaten das Grünen-Logo unterschlug, setzt Eder auf die Kernthemen der Partei. Deswegen schaute sogar der ausrangierte Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck im Wahlkampf vorbei. Bei der Kriminalität hat die Partei vor allem eines im Sinn: die Bekämpfung von „Hasskriminalität“. Gleich dreimal taucht das Wort im Landeswahlprogramm auf.

Ansonsten haben sich die Grünen vor allem dem „Schutz der Demokratie“ verschrieben. „Das entschlossene Eintreten gegen Faschismus und für Demokratie ist Teil unserer politischen DNA“, heißt es etwa.

13.15 Uhr: Bei der AfD rechnet man fest mit einem Rekordergebnis. Den bisher besten Wert erhielt die Partei 2016 bei der Landtagswahl mit 12,6 Prozent. 2021 waren es dann nur noch 8,3 Prozent. Jüngste Erhebungen sehen die Partei nun bei 19 bis 20 Prozent. Es wäre das beste Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Der derzeitige Rekordwert liegt bei 18,8 Prozent.

Spitzenkandidat ist der jetzige Fraktionschef im Landtag, Jan Bollinger. Dass die Partei keine realistischen Chancen auf eine Regierungsbeteiligung hat, ficht Bollinger nicht an. „Politik erschöpft sich nicht in Koalitionsarithmetik. Für uns geht es darum, politische Positionen im Parlament sichtbar zu machen und gesellschaftliche Entwicklungen zu thematisieren, die von anderen Parteien häufig ausgeblendet werden“, sagte der Politiker im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT. „Je mehr Abgeordnete wir stellen, umso größer ist unser Einfluss. Wir können Untersuchungsausschüsse einrichten – wie den Untersuchungsausschuss ‘Corona’, Expertenanhörungen beantragen und haben mehr Sitze in den Ausschüssen.“

Im Wahlkampf setzte die Partei vor allem auf ihre Kernthemen Kriminalitätsbekämpfung und Einwanderung. Für mediales Aufsehen sorgte allerdings auch eine Kampagne zur Wiederbelebung von Dorfkneipen im ländlichen Raum. Ins Visier nimmt die Partei zudem jüngere Wähler. „Ich weiß, was junge Menschen und Menschen in der Mitte des Lebens heute beschäftigt: eine gute Ausbildung finden, einen sicheren Arbeitsplatz bekommen, sich die erste eigene Wohnung leisten können und später vielleicht sogar ein Eigenheim aufbauen“, sagte Bollinger im Wahlkampf.

Zudem macht sich die Partei auch Hoffnung auf das eine oder andere Direktmandat. Als aussichtsreich gelten unter anderem Pirmasens, Kaiserslautern-Land oder Germersheim.

12.55 Uhr: Schon die 27,7 Prozent bei der vergangenen Landtagswahl waren ein absoluter Tiefpunkt für die CDU in Rheinland-Pfalz. Umfragen sehen die Partei derzeit nicht viel höher in der Wählergunst. Doch erreicht man das Ziel, mit Gordon Schnieder künftig den Ministerpräsidenten zu stellen, dürfte in Berlin der Druck auf Parteichef Friedrich Merz abnehmen – zumindest ein wenig.

Als Koalitionspartner kommt ohnehin nur die SPD in Frage, da die Partei jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Bei der Frage, wer die kommende Landesregierung anführen soll, sprechen sich jeweils 36 Prozent für Union und SPD aus. Einen echten Kandidatenfaktor konnte Spitzenkandidat Schnieder nicht entwickeln. Er liegt in nahezu allen Umfragen deutlich hinter SPD-Mann Schweitzer.

Im Wahlkampf setzte die Partei auf typisch landespolitische Themen wie Bildung oder die Stärkung des ländlichen Raumes. Zuletzt versuchte Schnieder auch mit dem Thema Migration zu punkten. Kurz vor der Wahl sagte er, „Messerkriminalität“ sei „zugewanderte Kriminalität“ (JF berichtete).

12.35 Uhr: Werfen wir nun einen Blick auf die einzelnen Parteien. Los geht es mit der SPD. Sie steuert laut Umfragen auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Bisher lag der Tiefstwert bei 31,7 Prozent (1955). Jüngste Erhebungen sehen die Partei jetzt bei rund 27 Prozent. Nach dem desaströsen Abschneiden in Baden-Württemberg vor zwei Wochen mit gerade einmal 5,5 Prozent wäre es der nächste Tiefschlag für die gebeutelten Sozialdemokraten.

Wenig verwunderlich setzt man deswegen vor allem darauf, weiterhin stärkste Kraft zu bleiben und den Ministerpräsidenten zu stellen. Eine Debatte über das katastrophale Wahlergebnis in Baden-Württemberg erstickte die Bundesspitze im Keim, um die Wahlchancen in Rheinland-Pfalz nicht zu gefährden.

Spitzenkandidat Alexander Schweitzer übernahm das Amt des Ministerpräsidenten erst 2024 von seiner Vorgängerin Malu Dreyer. Laut einer Befragung aus dem März hat Schweitzer bei den Bürgern bessere Karten als sein CDU-Kontrahent Gordon Schnieder. Mit Schweitzer sind 44 Prozent zufrieden, mit Schnieder 23 Prozent. Könnte der Ministerpräsident direkt gewählt werden, würden sich 41 Prozent für Schweitzer und 23 Prozent für Schnieder aussprechen.

Sollte die SPD stärkste Kraft werden, würde sie wohl eine Koalition mit der CDU eingehen. Doch auch Rot-Rot-Grün hat höchstens theoretische Chancen. Verliert die SPD die Wahl, dürfte die Stimmung weiter in den Keller rauschen. Den aktuell sieht es auch für die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt laut Umfragen nicht berauschend aus.

12.15 Uhr: Die Zahl der Briefwähler dürfte in diesem Jahr geringer ausfallen, als bei der Abstimmung im Corona-Jahr 2021. Rund 34 Prozent der Stimmberechtigten beantragten nach Angaben der Wahlleitung in Rheinland-Pfalz die Zusendung von Briefwahlunterlagen. Geht man von einer insgesamt gleichbleibenden Wahlbeteiligung von 65 Prozent aus, würde der Anteil der Briefwähler bei 52 Prozent liegen. 2021 hatten noch rund 66 Prozent der Wähler per Brief ihre Stimme abgegeben.

12.00 Uhr: Und hier noch ein paar harte Fakten zur Landtagswahl. Rund 2,9 Millionen Wähler sind zur Wahl aufgerufen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie Berlin oder Baden-Württemberg, wo bereits 16jährige abstimmen dürfen, sind in Rheinland-Pfalz nur über 18jährige wahlberechtigt. Insgesamt wurden 12 Landeslisten von Parteien zur Wahl zugelassen. Darunter auch die Tierschutzpartei, Volt oder die Partei der Humanisten.

Insgesamt werden voraussichtlich 101 Abgeordnete im nächsten Landtag sitzen. 52 Plätze werden über die Direktwahlkreise vergeben. Bei der vergangenen Wahl zogen 28 SPD-Politiker, 23 CDU-Kandidaten und ein Grüner direkt in den Landtag. 404 Männer und Frauen bewerben sich in diesem Jahr um ein Direktmandat. Die Zahl der zu vergebenden Sitze kann jedoch wegen Ausgleichs- und Überhangsmandaten noch abweichen.

11.30 Uhr: Was sagen die letzten Umfragen? Und welche Ergebnisse erzielten die Parteien bei der vergangenen Wahl?

2021 setzten sich die Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Manu Dreyer mit 35,7 Prozent gegen die Union durch, die auf 27,7 Prozent kam. Das war das historisch schlechteste Ergebnis der CDU in dem Bundesland, in welchem sie bis 1987 – oft mit absoluter Mehrheit – die Wahlen gewann. Seit 1991 hat die SPD die Nase vorn. Auf dem dritten Platz landeten die Grünen mit 9,3 Prozent, dicht gefolgt von der AfD, die 8,3 Prozent erreichen konnte.

Die FDP konnte 5,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und lag damit nur knapp vor den Freien Wählern, die mit 5,4 Prozent erstmals überhaupt in den Landtag einziehen konnten. Die Linkspartei dagegen scheiterte mit 2,5 Prozent deutlich. Am Ende bildeten SPD, Grüne und FDP eine gemeinsame Regierung.

Bei der Forschungsgruppe Wahlen des ZDF, das auch die aktuellste Umfrage durchführte, wurden folgende Zahlen ermittelt (in Klammern: Vergleich in Prozentpunkten zur vorherigen Umfrage):

CDU: 29 Prozent (+1)

SPD: 27 Prozent (+1)

Grüne: 9 Prozent (-)

AfD: 19 Prozent (-)

Linkspartei: 5 Prozent (-)

Freie Wähler: 4,5 Prozent (-0,5)

Sonstige Parteien (darunter FDP und BSW): 6,5 Prozent (-1,5)

Zu ähnlichen Ergebnissen kam das Insa-Institut. Die vorherige Umfrage der Erfurter Meinungsforscher datiert allerdings aus dem September 2025.

CDU: 28 Prozent (+1)

SPD: 27 Prozent (+5)

Grüne 9 Prozent (-)

AfD: 19 Prozent (-4)

Linkspartei: 5 Prozent (-1)

Freie Wähler: 5 Prozent (+2)

Sonstige Parteien (darunter FDP und BSW): 6 Prozent (-4)

11:00 Uhr: Willkommen beim Liveticker der JUNGEN FREIHEIT zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Rund 2,9 Millionen Wahlberechtigte ab 18 Jahren sind heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Und es verspricht ein spannender Abend zu werden. SPD und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Gewinner dürfte auch den Ministerpräsidenten stellen. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU).

Und wie stark wird die AfD? Laut Umfragen kann sie wohl deutlich zulegen. Knackt sie erstmals bei einer Landtagswahl im Westen die 20-Prozent-Marke? Spannung gibt es auch bei den kleineren Parteien. Schafft die radikalisierte Linkspartei erstmals den Einzug in den Landtag? Und was wird aus FDP und BSW? Rheinland-Pfalz ist zudem das einzige Bundesland neben Bayern, in dem die Freien Wähler von Hubert Aiwanger im Parlament vertreten sind. Doch auch sie müssen laut Befragungen zittern.