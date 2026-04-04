Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Interview mit Stefan Pleyer: „Magyar wird von vielen mit dem jungen Orbán verglichen“

JF-Interview mit Stefan Pleyer: „Magyar wird von vielen mit dem jungen Orbán verglichen“

JF-Interview mit Stefan Pleyer: „Magyar wird von vielen mit dem jungen Orbán verglichen“

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (rechts) und sein Kontrahent Péter Magyar: Durch Ungarn zieht sich ein Riss. Fotos: picture alliance / Photoshot | - /// 575955431 /// AdobeStock_1769960025 /// AdobeStock_1817962090 /// JF Montage mit KI
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (rechts) und sein Kontrahent Péter Magyar: Durch Ungarn zieht sich ein Riss. Fotos: picture alliance / Photoshot | - /// 575955431 /// AdobeStock_1769960025 /// AdobeStock_1817962090 /// JF Montage mit KI
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (rechts) und sein Kontrahent Péter Magyar: Am 12. April wird gewählt. Fotos: picture alliance / Photoshot | – /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Denes Erdos /// AdobeStock_1769960025 /// AdobeStock_1817962090 /// JF Montage mit KI
JF-Plus Icon Premium JF-Interview mit Stefan Pleyer
 

„Magyar wird von vielen mit dem jungen Orbán verglichen“

Vor der Ungarn-Wahl zieht der stellvertretende Chefredakteur des ungarischen „Sonntagsblatts“, Stefan Pleyer, im JF-Interview Bilanz. Was bleibt von der Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán? Welche Chancen Herausforderer Péter Magyar hat.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (rechts) und sein Kontrahent Péter Magyar: Am 12. April wird gewählt. Fotos: picture alliance / Photoshot | – /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Denes Erdos /// AdobeStock_1769960025 /// AdobeStock_1817962090 /// JF Montage mit KI
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles