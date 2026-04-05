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Unterseekabel 2Africa: Wie der Irankrieg die Internet-Infrastruktur gefährdet

Unterseekabel 2Africa: Wie der Irankrieg die Internet-Infrastruktur gefährdet

Unterseekabel 2Africa: Wie der Irankrieg die Internet-Infrastruktur gefährdet

Das Bild zeigt Arbeiten am Unterseekabel 2Africa. Das Internet ist weltweit fragil.
Das Bild zeigt Arbeiten am Unterseekabel 2Africa. Das Internet ist weltweit fragil.
Arbeiten an einem Unterseekabel: Das globale Internet ist ein fragiles System. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
JF-Plus Icon Premium Unterseekabel 2Africa
 

Wie der Irankrieg die Internet-Infrastruktur gefährdet

Das Internet wird zur Frontlinie. Sabotage, Kriege und Engpässe bedrohen die unsichtbaren Leitungen der digitalen Welt. Der Irankrieg zeigt die Verwundbarkeit auf.

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Arbeiten an einem Unterseekabel: Das globale Internet ist ein fragiles System. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
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