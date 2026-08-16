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Sind wir alleine im Universum?: Wissenschaftler fordern: „Ufos sollten Gegenstand der Forschung sein“

Sind wir alleine im Universum?: Wissenschaftler fordern: „Ufos sollten Gegenstand der Forschung sein“

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Ein Mann mit Mütze und Sonnenbrille steht an einer riesigen Werbetafel mit außerirdischen Gesichtern, eingerahmt von der staubigen Nevada Wüste, fernen Bergen und hellblauem himmelmysteriösem Roadtrip Flair. Viele Menschen glauben an Ufos.
Ein Mann mit Mütze und Sonnenbrille steht an einer riesigen Werbetafel mit außerirdischen Gesichtern, eingerahmt von der staubigen Nevada Wüste, fernen Bergen und hellblauem himmelmysteriösem Roadtrip Flair. Viele Menschen glauben an Ufos.
Eine Werbetafel in Nevada zeigt Aliens: Das Thema Ufos wird inzwischen ernstgenommen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi
JF-Plus Icon Premium Sind wir alleine im Universum?
 

Wissenschaftler fordern: „Ufos sollten Gegenstand der Forschung sein“

Ufos sind plötzlich kein Tabuthema mehr: Wissenschaftler, Nasa und Pentagon beschäftigen sich inzwischen ganz offiziell mit rätselhaften Flugobjekten. Doch was wissen sie wirklich?

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Eine Werbetafel in Nevada zeigt Aliens: Das Thema Ufos wird inzwischen ernstgenommen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi
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