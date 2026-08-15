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Falsche Vereinfachung: Dieser Steuerplan presst die arbeitende Mitte von oben und unten aus

Falsche Vereinfachung: Dieser Steuerplan presst die arbeitende Mitte von oben und unten aus

Falsche Vereinfachung: Dieser Steuerplan presst die arbeitende Mitte von oben und unten aus

Ifo-Präsident Clemens Fuest: Seine Steuerpläne sind eine Bedrohung für die leistungsbereite Mitte. Foto: IMAGO / Sven Simon
Ifo-Präsident Clemens Fuest: Seine Steuerpläne sind eine Bedrohung für die leistungsbereite Mitte. Foto: IMAGO / Sven Simon
Ifo-Präsident Clemens Fuest: will die Mehrwertsteuer für alle Güter auf 19 Prozent anheben. Foto: IMAGO / Sven Simon
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Dieser Steuerplan presst die arbeitende Mitte von oben und unten aus

Ifo-Präsident Clemens Fuest schlägt vor, den ermäßigten Sieben-Prozent-Steuersatz abzuschaffen. Das würde Leistungsträger doppelt belasten. Dem Staat winken so Milliarden Mehreinnahmen in Zeiten von Rezession und Rekordschulden. Ein Kommentar von Reiner Osbild.

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Ifo-Präsident Clemens Fuest: will die Mehrwertsteuer für alle Güter auf 19 Prozent anheben. Foto: IMAGO / Sven Simon
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