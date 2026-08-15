So wird die Wasserstoff-Desinformation betrieben

So schnell wie RWE suggeriert, fließt noch kein erneuerbar erzeugter Wasserstoff zum Chemiepark Marl. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen

Es klingt zu gut, um wahr zu sein: Primärstahlherstellung mit grünem Strom. Doch wer die dafür erforderlichen Vorgänge genau betrachtet, erkennt schnell den dahintersteckenden Schwindel, der auch mit der Wasserstofferzeugung zu tun hat. Eine Analyse von Rüdiger Stobbe.