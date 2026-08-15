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Grüner Stahl: So wird die Wasserstoff-Desinformation betrieben

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So schnell wie RWE suggeriert, fließt noch kein erneuerbar erzeugter Wasserstoff zum Chemiepark Marl.
So schnell wie RWE suggeriert, fließt noch kein erneuerbar erzeugter Wasserstoff zum Chemiepark Marl.
So schnell wie RWE suggeriert, fließt noch kein erneuerbar erzeugter Wasserstoff zum Chemiepark Marl. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen
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So wird die Wasserstoff-Desinformation betrieben

Es klingt zu gut, um wahr zu sein: Primärstahlherstellung mit grünem Strom. Doch wer die dafür erforderlichen Vorgänge genau betrachtet, erkennt schnell den dahintersteckenden Schwindel, der auch mit der Wasserstofferzeugung zu tun hat. Eine Analyse von Rüdiger Stobbe.

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So schnell wie RWE suggeriert, fließt noch kein erneuerbar erzeugter Wasserstoff zum Chemiepark Marl. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen
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