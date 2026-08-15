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Sisyphusarbeit gegen Illegale: Warum Griechenlands Migrationskurs ins Stocken gerät

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Migranten landen auf Kreta. Griechenland ist mit der Migration überfordert.
Migranten landen auf Kreta. Griechenland ist mit der Migration überfordert.
Migranten landen auf einer griechischen Insel: Im Schatten der Krise in Spanien muss Athen eigene Probleme lösen. Foto: picture alliance / ANE / Eurokinissi | Stefanos Rapanis / Eurokinissi
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Warum Griechenlands Migrationskurs ins Stocken gerät

Griechenlands Migrationsminister Thanos Plevris rühmt sich mit einer strengen Grenzpolitik nach US-Vorbild. Während Abschiebungen aber oft scheitern und illegale Moscheen unangetastet bleiben, ist besonders eine Insel weiter Ziel von Überfahrten.

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Migranten landen auf einer griechischen Insel: Im Schatten der Krise in Spanien muss Athen eigene Probleme lösen. Foto: picture alliance / ANE / Eurokinissi | Stefanos Rapanis / Eurokinissi
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