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Spitze der EZB: Wer auf Christine Lagarde folgen könnte – und was sie hinterlässt

Spitze der EZB: Wer auf Christine Lagarde folgen könnte – und was sie hinterlässt

Spitze der EZB: Wer auf Christine Lagarde folgen könnte – und was sie hinterlässt

Bundesbankpräsident Joachim Nagel (SPD) mit EZB-Chefin Christine Lagarde: zwei deutsche Top-Posten in der EU sind unwahrscheinlich. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana
Bundesbankpräsident Joachim Nagel (SPD) mit EZB-Chefin Christine Lagarde: zwei deutsche Top-Posten in der EU sind unwahrscheinlich. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana
Bundesbankpräsident Joachim Nagel (SPD) mit EZB-Chefin Christine Lagarde: Was gegen einen deutschen Nachfolger spricht. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana
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Wer auf Christine Lagarde folgen könnte – und was sie hinterlässt

Bereits Anfang 2027 könnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zurücktreten, um in Frankreichs Wahlkampf einzugreifen. Während andere Länder ihre Kandidaten längst unterstützen, hält sich die Regierung Merz auffällig zurück. Aber warum?

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Bundesbankpräsident Joachim Nagel (SPD) mit EZB-Chefin Christine Lagarde: Was gegen einen deutschen Nachfolger spricht. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana
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