Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Klima-Narrativ attackiert: Washington erhebt den CO2-Widerspruch

Klima-Narrativ attackiert: Washington erhebt den CO2-Widerspruch

Klima-Narrativ attackiert: Washington erhebt den CO2-Widerspruch

Das Bild zeigt die Kokerei Prosper in Nordrhein-Westfalen. Eine aktuelle Studie aus den USA legt nahe, daß CO2 möglicherweise weniger schädlich ist als gedacht.
Das Bild zeigt die Kokerei Prosper in Nordrhein-Westfalen. Eine aktuelle Studie aus den USA legt nahe, daß CO2 möglicherweise weniger schädlich ist als gedacht.
Die Kokerei Prosper in Nordrhein-Westfalen: Aktuelle Studie aus den USA bringt CO2-Narrative ins Wanken. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser
JF-Plus Icon Premium Klima-Narrativ attackiert
 

Washington erhebt den CO2-Widerspruch

CO2 ist der wichtigste Faktor für den menschengemachten Klimawandel und seine negativen Folgen – so die Erzählung. Eine aktuelle Studie aus den USA legt andere Schlüsse nahe. Das Klima-Narrativ wackelt dadurch gewaltig.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Kokerei Prosper in Nordrhein-Westfalen: Aktuelle Studie aus den USA bringt CO2-Narrative ins Wanken. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement