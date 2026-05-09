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Geopolitik der USA: Von den Roosevelts zu Trump – Die Demokratie als Geschäftsmodell

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Unter Präsident Donald Trump praktizieren die USA wieder unverhohlene Machtpolitik. Foto: picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA
JF-Plus Icon Premium Geopolitik der USA
 

Von den Roosevelts zu Trump – Die Demokratie als Geschäftsmodell

Wenn Geopolitik ein Schachspiel ist, fegt Trump es jeden Tag vom Tisch. Doch die harte Machtpolitik praktizierten die USA eh und je; mit einem eiskalten Pragmatismus. Da sieht man auch über Massenmorde hinweg. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Unter Präsident Donald Trump praktizieren die USA wieder unverhohlene Machtpolitik. Foto: picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA
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