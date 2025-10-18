Anzeige
Klimaziele adieu: Warum Deutschlands Wasserstoffträume in der Wüste verdampfen

Der damalige Präsident Namibias, Hage Gottfried Geingob †, und der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besiegeln das Wasserstoffbündnis (Archiv). Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Klimaziele adieu
 

Warum Deutschlands Wasserstoffträume in der Wüste verdampfen

Erst Desertec, jetzt Hyphen: Wieder soll Afrikas Sonne Deutschlands Energieprobleme lösen. Doch das „grüne“ Wasserstoffprojekt der Merkel-Koalition droht in Namibia zu scheitern – wie einst der Traum vom Wüstenstrom.

