Kaum Rückenwind für die Energiewende

Eine Baustelle für eine Windkraftanlage in Deutschland (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Berit Kessler

Kommt mit gutem Wetter im März auch viel Wind- und Solarstrom? Nicht ganz, wie eine Auswertung der Daten zeigt. Trotz drohender Energiekrise müssen Kohle und Gas weiter den Bedarf decken.