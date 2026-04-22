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Stromversorgung im März: Kaum Rückenwind für die Energiewende

Stromversorgung im März: Kaum Rückenwind für die Energiewende

Stromversorgung im März: Kaum Rückenwind für die Energiewende

Eine Baustelle für eine Windkraftanlage in Deutschland (Symbolbild).
Eine Baustelle für eine Windkraftanlage in Deutschland (Symbolbild).
Eine Baustelle für eine Windkraftanlage in Deutschland (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Berit Kessler
JF-Plus Icon Premium Stromversorgung im März
 

Kaum Rückenwind für die Energiewende

Kommt mit gutem Wetter im März auch viel Wind- und Solarstrom? Nicht ganz, wie eine Auswertung der Daten zeigt. Trotz drohender Energiekrise müssen Kohle und Gas weiter den Bedarf decken.

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Eine Baustelle für eine Windkraftanlage in Deutschland (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Berit Kessler
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