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Interview der Woche: Ex-„taz“-Journalist Ulli Kulke: „Das linke Gesellschaftsmodell ist gescheitert“

Interview der Woche: Ex-„taz“-Journalist Ulli Kulke: „Das linke Gesellschaftsmodell ist gescheitert“

Interview der Woche: Ex-„taz“-Journalist Ulli Kulke: „Das linke Gesellschaftsmodell ist gescheitert“

Bestseller „Wenn das Denken die Richtung ändert. Warum wir nicht mehr links sind“, Autor Ulli Kulke
Bestseller „Wenn das Denken die Richtung ändert. Warum wir nicht mehr links sind“, Autor Ulli Kulke
Buchtitel, Kritiker Kulke: „Die bedingungslose Gleichmacherei der Linken führt am Ende zum Außerkraftsetzen von Demokratie und Menschenrechten.“ Foto: Kohlhammer & privat
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Ex-„taz“-Journalist Ulli Kulke: „Das linke Gesellschaftsmodell ist gescheitert“

Warum wollen immer mehr Linke nicht mehr links sein? Das erklärt der ehemaligen „taz“-Redakteur und Grünen-Mitarbeiter Ulli Kulke in seinem neuen „Spiegel“-Bestseller „Wenn das Denken die Richtung ändert“.

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Buchtitel, Kritiker Kulke: „Die bedingungslose Gleichmacherei der Linken führt am Ende zum Außerkraftsetzen von Demokratie und Menschenrechten.“ Foto: Kohlhammer & privat
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