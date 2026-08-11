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Ex-DDR-Politoffizier: Jetzt bekräftigt GdP-Vize Sven Hüber das „No-Go mit der AfD“

Ex-DDR-Politoffizier: Jetzt bekräftigt GdP-Vize Sven Hüber das „No-Go mit der AfD“

Ex-DDR-Politoffizier: Jetzt bekräftigt GdP-Vize Sven Hüber das „No-Go mit der AfD“

Sven Hüber: Der GdP-Vize fürchtet die AfD. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Sven Hüber: Der GdP-Vize fürchtet die AfD. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Sven Hüber: Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende appelliert an die Remonstrationspflicht der Polizisten in ganz Deutschland. Foto: IMAGO / Metodi Popow
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Jetzt bekräftigt GdP-Vize Sven Hüber das „No-Go mit der AfD“

Erst warnt der stellvertretende GdP-Vorsitzende Sven Hüber vor „AfD-Innenministern“ und „über 20.000 identifizierten Rechtsextremisten“ in der Partei. Nun korrigiert er die Zahl gegenüber der JF nach oben – und bekräftigt seinen Appell.

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Sven Hüber: Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende appelliert an die Remonstrationspflicht der Polizisten in ganz Deutschland. Foto: IMAGO / Metodi Popow
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