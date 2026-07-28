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Streit um DDR-Hymne: Der Osten macht sich gerade

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Uwe Steimle: Sein Anstimmen der DDR-Hymne sorgte für breite Empörung. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas. Im Osten nicht so sehr.
Uwe Steimle: Sein Anstimmen der DDR-Hymne sorgte für breite Empörung. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas. Im Osten nicht so sehr.
Uwe Steimle: Sein Anstimmen der DDR-Hymne sorgte für breite Empörung. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
JF-Plus Icon Premium Streit um DDR-Hymne
 

Der Osten macht sich gerade

Eine Hymne, ein Witz, ein Aufschrei: Der Fall Uwe Steimle ist mehr als eine weitere Medienaffäre. Er berührt die offene Wunde der Wiedervereinigung – und die Frage, ob der Osten endlich das Recht beansprucht, seine Geschichte ohne westdeutsche Belehrung zu erzählen. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Uwe Steimle: Sein Anstimmen der DDR-Hymne sorgte für breite Empörung. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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