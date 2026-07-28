Der Osten macht sich gerade

Eine Hymne, ein Witz, ein Aufschrei: Der Fall Uwe Steimle ist mehr als eine weitere Medienaffäre. Er berührt die offene Wunde der Wiedervereinigung – und die Frage, ob der Osten endlich das Recht beansprucht, seine Geschichte ohne westdeutsche Belehrung zu erzählen. Ein Essay von Thorsten Hinz.