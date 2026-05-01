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Universitäten und Hochschulen: Wissenschaft ist heute käuflich

Universitäten und Hochschulen: Wissenschaft ist heute käuflich

Universitäten und Hochschulen: Wissenschaft ist heute käuflich

Man sieht einen großen Hörsaal der Universität Köln, darin sitzen Studenten – Symbolbild für die Freiheit der Wissenschaft.
Man sieht einen großen Hörsaal der Universität Köln, darin sitzen Studenten – Symbolbild für die Freiheit der Wissenschaft.
Studenten sitzen in einem Hörsaal der Universität Köln (Symbolbild). Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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Wissenschaft ist heute käuflich

Aus der freien Forschung ist ein abhängiger Apparat geworden, der sich selbst verwaltet und Gehorsam predigt. Von „Follow the Science“ bis hin zu Ehrendoktoraten für gescheiterte Karrierewege – ist die Freiheit der Wissenschaft noch gesichert?

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Studenten sitzen in einem Hörsaal der Universität Köln (Symbolbild). Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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