250 Jahre USA – Burger, Bier und ziemlich beste Buddies

Eine Deutschland- und eine USA-Fahne bei der Unabhängigkeitsfeier der US-Botschaft in Berlin: Die beiden Staaten verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Ohne Deutschland wären die USA heute nicht das, was sie sind – und umgekehrt. 250 Jahre nach der Unabhängigkeit lässt sich zurückblicken auf Konflikte, Kooperationen und historische Figuren, die beide Länder geprägt haben.