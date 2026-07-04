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Jubiläum: 250 Jahre USA – Burger, Bier und ziemlich beste Buddies

Jubiläum: 250 Jahre USA – Burger, Bier und ziemlich beste Buddies

Jubiläum: 250 Jahre USA – Burger, Bier und ziemlich beste Buddies

Das Bild zeigt eine Fahne von Deutschland und eine Fahne der USA.
Das Bild zeigt eine Fahne von Deutschland und eine Fahne der USA.
Eine Deutschland- und eine USA-Fahne bei der Unabhängigkeitsfeier der US-Botschaft in Berlin: Die beiden Staaten verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
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250 Jahre USA – Burger, Bier und ziemlich beste Buddies

Ohne Deutschland wären die USA heute nicht das, was sie sind – und umgekehrt. 250 Jahre nach der Unabhängigkeit lässt sich zurückblicken auf Konflikte, Kooperationen und historische Figuren, die beide Länder geprägt haben.

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Eine Deutschland- und eine USA-Fahne bei der Unabhängigkeitsfeier der US-Botschaft in Berlin: Die beiden Staaten verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
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