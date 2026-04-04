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Kampf um eine Stiftung: Die Vertriebenen spielen bald nur noch die zweite Geige

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Flucht aus den deutschen Ostgebieten (undatiert). Foto: picture alliance / akg-images | akg-images. Die Vertriebenen spielen kaum noch eine Rolle.
Flucht aus den deutschen Ostgebieten (undatiert). Foto: picture alliance / akg-images | akg-images. Die Vertriebenen spielen kaum noch eine Rolle.
Flucht aus den deutschen Ostgebieten (undatiert). Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
JF-Plus Icon Premium Kampf um eine Stiftung
 

Die Vertriebenen spielen bald nur noch die zweite Geige

Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung hat mit Roland Borchers einen neuen Direktor. Das zeigt: Selbst auf dem Terrain der Vertriebenenpolitik gibt die Union den Kulturkampf verloren.

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Flucht aus den deutschen Ostgebieten (undatiert). Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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