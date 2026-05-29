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Treffen in Brünn: Der erste Sudetentag in Tschechien hat die Erwartungen übertroffen

Treffen in Brünn: Der erste Sudetentag in Tschechien hat die Erwartungen übertroffen

Treffen in Brünn: Der erste Sudetentag in Tschechien hat die Erwartungen übertroffen

Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
„Nicht mithassen, mitlieben“: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe. Foto: picture alliance/dpa | Michael Heitmann
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Der erste Sudetentag in Tschechien hat die Erwartungen übertroffen

Vor der Premiere des Sudetendeutschentages in Tschechien gab es heftigen Widerstand aus Prag. Doch am Ende ging das Pfingsttreffen geräuschlos über die Bühne. Wird es weitere Veranstaltungen in Tschechien geben?

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„Nicht mithassen, mitlieben“: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe. Foto: picture alliance/dpa | Michael Heitmann
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