Das BASF-Werk in China steht für die Erosion der heimischen Wirtschaft

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Die Einweihung des neuen BASF-Verbundstandorts ist ein Menetekel für den Standort Deutschland. Mit 8,7 Milliarden Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte. Während in Ludwigshafen Anlagen stillgelegt und Stellen gestrichen werden, entsteht im südchinesischen Zhanjiang ein hochmodernes Chemiezentrum.

Aus Konzernsicht ist die Zukunftsinvestition in Ostasien sinnvoll: Dort befindet sich inzwischen rund die Hälfte der weltweiten Chemienachfrage. Was in der Unternehmenskommunikation als globaler Expansionsschritt verkauft wird, ist mit jedem Lob für die Bedingungen in China eine Klage gegen die Deindustrialisierungspolitik seit Angela Merkel (CDU).