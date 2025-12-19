Anzeige
Weihnachts-Abo, Laterne, Schnee
Schüsse, Tote und ein brutales Grenzregime: Der extremste Fall der DDR-Flucht

Der DDR-Flüchtling Werner Weinhold steht 1976 an der Zonengrenze. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Sven Simon
Der extremste Fall der DDR-Flucht

Die Flucht von Werner Weinhold aus der DDR vor 50 Jahren war spektakulär und brutal. Er tötete zwei DDR-Grenzer, was ihm den Haß der Stasi einbrachte, die ihn in der Bundesrepublik töten wollte. Der Fall berührt neben politischen auch juristische und moralische Fragen.

