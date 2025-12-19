Warum Vosgerau gegen die Tagesschau gewinnt – nicht aber gegen „Correctiv“

„Correctiv“ darf laut einem Urteil des Landgerichts Hamburg weiter schreiben, beim Potsdamer Treffen sei es um einen „‚Masterplan’ zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern“ gegangen. Anderen Medien wurde das allerdings verboten. Wie kann das sein? Die Antwort ist wenig schmeichelhaft für das selbsternannte Rechercheportal.