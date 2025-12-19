Anzeige
Weihnachts-Abo, Laterne, Schnee
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Potsdamer Treffen: Warum Vosgerau gegen die Tagesschau gewinnt – nicht aber gegen „Correctiv“

Potsdamer Treffen: Warum Vosgerau gegen die Tagesschau gewinnt – nicht aber gegen „Correctiv“

Potsdamer Treffen: Warum Vosgerau gegen die Tagesschau gewinnt – nicht aber gegen „Correctiv“

„Correctiv“-Gründer David Schraven (links) hat in der Auseinandersetzung mit Ulrich Vosgerau eidesstattlich versichert, der Bericht über das „Potsdamer Geheimtreffen“ sei richtig.
„Correctiv“-Gründer David Schraven (links) hat in der Auseinandersetzung mit Ulrich Vosgerau eidesstattlich versichert, der Bericht über das „Potsdamer Geheimtreffen“ sei richtig.
„Correctiv“-Gründer David Schraven (links) und Ulrich Vosgerau. Fotos: picture alliance (2) SvenSimon | Malte Ossowski & Flashpic | Jens Krick
JF-Plus Icon Premium Potsdamer Treffen
 

Warum Vosgerau gegen die Tagesschau gewinnt – nicht aber gegen „Correctiv“

„Correctiv“ darf laut einem Urteil des Landgerichts Hamburg weiter schreiben, beim Potsdamer Treffen sei es um einen „‚Masterplan’ zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern“ gegangen. Anderen Medien wurde das allerdings verboten. Wie kann das sein? Die Antwort ist wenig schmeichelhaft für das selbsternannte Rechercheportal.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„Correctiv“-Gründer David Schraven (links) und Ulrich Vosgerau. Fotos: picture alliance (2) SvenSimon | Malte Ossowski & Flashpic | Jens Krick
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles