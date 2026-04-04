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Bombenattentat auf Disko-Besucher: Der „La Belle“-Anschlag und Libyens europäische Helfer

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Feuerwehrleute untersuchen den Anschlagsort in der Disko "La Belle".
Feuerwehrleute untersuchen den Anschlagsort in der Disko "La Belle".
Feuerwehrleute untersuchen den Anschlagsort in der Disko „La Belle“. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Becher
JF-Plus Icon Premium Bombenattentat auf Disko-Besucher
 

Der „La Belle“-Anschlag und Libyens europäische Helfer

Vor 40 Jahren erschütterte ein Bombenschlag auf eine Disko West-Berlin. Die USA vermuteten Libyen dahinter und reagierten mit militärischer Härte. Die Aufarbeitung des Attentats förderte dabei eine ungeheure Schützenhilfe für das Gaddafi-Regime zutage.

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Feuerwehrleute untersuchen den Anschlagsort in der Disko „La Belle“. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Becher
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