Warum sind Deutschlands Gasspeicher nur halbvoll?

Je näher der Winter rückt, desto banger fällt der Blick auf den Füllstand der Gasspeicher (Symbolbild). Foto: picture alliance / ANP | Jilmer Postma

Deutschlands Gasspeicher sind derzeit so schwach gefüllt, wie seit Jahren nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Einer der Hintergründe: Händler lagern kaum ein, weil sich das Geschäft derzeit nicht rechnet. Was es mit dem sogenannten „Sommer-Winter-Spread“ auf sich hat.