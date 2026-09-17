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Vor dem Winter: Warum sind Deutschlands Gasspeicher nur halbvoll?

Vor dem Winter: Warum sind Deutschlands Gasspeicher nur halbvoll?

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Je näher der Winter rückt, desto banger fällt der Blick auf den Füllstand der Gasspeicher (Symbolbild).
Je näher der Winter rückt, desto banger fällt der Blick auf den Füllstand der Gasspeicher (Symbolbild).
Je näher der Winter rückt, desto banger fällt der Blick auf den Füllstand der Gasspeicher (Symbolbild). Foto: picture alliance / ANP | Jilmer Postma
JF-Plus Icon Premium Vor dem Winter
 

Warum sind Deutschlands Gasspeicher nur halbvoll?

Deutschlands Gasspeicher sind derzeit so schwach gefüllt, wie seit Jahren nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Einer der Hintergründe: Händler lagern kaum ein, weil sich das Geschäft derzeit nicht rechnet. Was es mit dem sogenannten „Sommer-Winter-Spread“ auf sich hat.

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Je näher der Winter rückt, desto banger fällt der Blick auf den Füllstand der Gasspeicher (Symbolbild). Foto: picture alliance / ANP | Jilmer Postma
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