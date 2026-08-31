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US-Generäle widersprechen Hegseth: Der Irankrieg bringt Amerikas Militär an seine Grenzen

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Der andauernde Irankrieg leert die Arsenale der USA, wie hier auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln.
Der andauernde Irankrieg leert die Arsenale der USA, wie hier auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln.
Der andauernde Irankrieg leert die Arsenale der USA, wie hier auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. Foto: picture alliance / SIPA | U.S. Navy Photo
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Der Irankrieg bringt Amerikas Militär an seine Grenzen

Der Irankrieg führt das US-Militär an seine Belastungsgrenze. Während sich die Munitionslager leeren, schlagen Generäle Alarm. Denn was über Teheran verschossen wird, fehlt an anderer Stelle. Wie reagiert das Pentagon?

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Der andauernde Irankrieg leert die Arsenale der USA, wie hier auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. Foto: picture alliance / SIPA | U.S. Navy Photo
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