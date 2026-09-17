Kanada will Europas erstes „assoziierte Mitglied“ werden

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BRÜSSEL. Kanadas Premierminister Mark Carney hat eine Zusammenarbeit mit der EU befürwortet. „Kanada und Europa sind jeweils stark. Europa und Kanada sind gemeinsam stärker“, sagte er in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament am Donnerstag. Dabei ging er auf den Vorschlag der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), ein, dass sein Land das erste „assoziierte Mitglied“ der EU werden soll. „Kanada begrüßt diesen Ehrgeiz, und ich kann Ihnen sagen, dass Umfragen zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit der Kanadier engere Beziehungen zu Europa unterstützt.“

Ein derartiges Bündnis sei laut Carney „ein einzigartiger, positiver Ansatz, den wir gemeinsam definieren werden, aufbauend auf unseren gemeinsamen Stärken und auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte“. So könne diese Kooperation zwischen Kanada und der EU ein Leuchtturm für andere Demokratien sein. „Ein Bündnis, das nicht dadurch definiert wird, wogegen wir sind, sondern wofür wir stehen: Freiheit, Solidarität, Wohlstand, Nachhaltigkeit.“

Was ist überhaupt eine „assoziierte Mitgliedschaft“?

Eine Zusammenarbeit zwischen Kanada und der EU steht bereits seit langer Zeit im Raum. 2025 plädierte bereits Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für eine Aufnahme Kanadas in die EU (JF berichtete). „Ich würde den Kanadiern anbieten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Vielleicht nicht voll integriert wie alle anderen, aber vielleicht teilweise.“ Laut ihm sei Kanada europäischer als manches Mitglied der Europäischen Union.

Dabei könne dieses Land nach Artikel 49 des EU-Vertrages kein reguläres Mitglied werden, da dies nur europäischen Staaten der Union vorbehalten ist. Von der Leyen brachte am Mittwoch eine derartige Zusammenarbeit ins Spiel. „Ich würde gerne mit Ihnen daran arbeiten, die Tür dafür zu öffnen, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der EU wird“, sagte sie vor dem Parlament. Wie genau eine „assoziierte Mitgliedschaft“ definiert wird, sei jedoch nicht bekannt.

Kanada und EU sollen sich gegenseitig ergänzen

Premierminister Carney beschrieb, dass er die positiven Seiten seines Landes mit denen der EU vereinen wolle. „Europa bringt vieles ein: Marktmacht, Forschungstiefe, fortschrittliche Fertigung, die Fähigkeit und den Willen, Standards zu setzen, die die Welt häufig übernimmt, sowie eine Verteidigungsindustrie, die mit hoher Geschwindigkeit wiederaufgebaut wird.“ Gleichzeitig bringe Kanada „Energie in gewaltigem Umfang und in jeder Form, die der Übergang erfordert“, mit. Sein Land verfüge über eines der weltweit größten Vorkommen an „kritischen Mineralien, über umfangreiche Fähigkeiten in den Bereichen Raumfahrt, KI und Quantenforschung, eines der stärksten Bankensysteme und das weltweit erfahrenste Pensionskapital.“



Ziel sei es, gezielt und systematisch auf die Stärken des jeweils anderen aufzubauen. „Und wo unsere Stärken unterschiedlich sind, ergänzen sie einander. Wo sie sich überschneiden, schaffen sie Größenvorteile“.

Was Premierminister Carney nicht möchte

Zudem betonte Carney, was er nicht mit einer Zusammenarbeit erreichen wolle. „Ich schlage keinen dritten Block vor, der lediglich eine Großmacht werden soll, die ihre Rivalen mit etwas besseren Manieren herausfordert.“

Statt eine Macht zu werden, die andere kontrolliert, wolle er nach Widerstandsfähigkeit streben „damit niemand – niemand – unsere offenen Märkte kontrollieren, unsere Souveränität beeinträchtigen, unsere territoriale Integrität bedrohen oder unsere Freiheiten, unsere Demokratien und unsere Rechtsstaatlichkeit untergraben kann“. Kanada könne dazu beitragen, „die nächste gerechte, stabile und wohlhabende Weltordnung zu schaffen“. (mas)