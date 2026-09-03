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Teures US-Gas: Deutschlands neue Energieabhängigkeit wird zum Risiko

Teures US-Gas: Deutschlands neue Energieabhängigkeit wird zum Risiko

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Das LNG-Verdampfungsschiff Höegh Esperanza am Terminal in Wilhelmshaven. Foto: picture alliance/dpa | Izabela Mittwollen
Das LNG-Verdampfungsschiff Höegh Esperanza am Terminal in Wilhelmshaven. Foto: picture alliance/dpa | Izabela Mittwollen
Das LNG-Verdampfungsschiff Höegh Esperanza am Terminal in Wilhelmshaven. Foto: picture alliance/dpa | Izabela Mittwollen
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Deutschlands neue Energieabhängigkeit wird zum Risiko

Europa wollte sich von russischem Gas lösen und setzte auf Flüssiggas aus den USA. Nun zeigt sich der Preis der neuen Energieabhängigkeit: volle Gewinne für Händler, hohe Kosten für Verbraucher und ein Standortnachteil für die Industrie.

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Das LNG-Verdampfungsschiff Höegh Esperanza am Terminal in Wilhelmshaven. Foto: picture alliance/dpa | Izabela Mittwollen
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