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„Secretary of War“: Hegseth gerät durch Kritik von eigenen Militärs unter Druck

„Secretary of War“: Hegseth gerät durch Kritik von eigenen Militärs unter Druck

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US-Präsident Donald Trump (l.) steht derzeit noch fest zu Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.).
US-Präsident Donald Trump (l.) steht derzeit noch fest zu Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.).
US-Präsident Donald Trump (l.) steht derzeit noch fest zu Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.). Foto: picture alliance / newscom | BONNIE CASH
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Hegseth gerät durch Kritik von eigenen Militärs unter Druck

Der Rücktritt von Heeresstaatssekretär Driscoll verschärft die Krise im Pentagon. Es geht um Meinungsverschiedenheiten über die Personalpolitik von US-Verteidigungsminister Hegseth. Hinzu kommen Belastungen durch den Irankrieg. Wie lange hält Trump noch zum Minister?

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US-Präsident Donald Trump (l.) steht derzeit noch fest zu Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.). Foto: picture alliance / newscom | BONNIE CASH
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