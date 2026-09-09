Hegseth gerät durch Kritik von eigenen Militärs unter Druck

US-Präsident Donald Trump (l.) steht derzeit noch fest zu Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.). Foto: picture alliance / newscom | BONNIE CASH

Der Rücktritt von Heeresstaatssekretär Driscoll verschärft die Krise im Pentagon. Es geht um Meinungsverschiedenheiten über die Personalpolitik von US-Verteidigungsminister Hegseth. Hinzu kommen Belastungen durch den Irankrieg. Wie lange hält Trump noch zum Minister?