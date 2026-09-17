Lebensschützer mobilisieren zum „Marsch für das Leben“

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Das dritte Septemberwochenende steht vor der Tür. Und so ist es wieder Zeit für den Marsch für das Leben: Am Samstag werden sich erneut tausende Lebensschützer in Berlin und Köln versammeln, um für das Lebensrecht ungeborener Kinder, aber auch für den Schutz am Ende des Lebens zu demonstrieren.

Viele der Teilnehmer sind christlich geprägt. Römisch-katholische Bischöfe, protestantische Freikirchenvertreter und der Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland haben Grußworte verfasst. „Gerade dort, wo Leben verletzlich ist, wo Menschen keine Stimme haben oder ihr Existenzrecht infrage gestellt wird, zeigt sich, wie ernst wir es mit der Menschenwürde meinen“, mahnt etwa der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Heiner Wilmer.

Abtreibungszahlen bleiben hoch

Der Marsch findet in einer aus Sicht des Lebensschutzes komplexen Gemengelage statt. Einerseits gewinnen überall in der westlichen Welt konservative bis rechte Kräfte an Zugkraft, die sich vielfach für ein restriktiveres Abtreibungsrecht einsetzen – von Donald Trump in den USA bis zur AfD in Deutschland.

Als die Verfassungsgerichtskandidatin Frauke Brosius-Gersdorf hierzulande im Sommer vergangenen Jahres ihre Kandidatur zurückziehen musste, konnten das Lebensschützer auch als Erfolg für sich verbuchen. Unter anderem die Organisation 1000plus hatte massive Gegenwehr gegen die linksliberale Juristin mobilisiert, weil diese die Menschenwürde für Ungeborene infrage gestellt hatte.

Insgesamt allerdings verbessert sich die Situation für den Lebensschutz nicht, sondern wird zum Teil vielmehr schlechter. So liegt die Zahl der Abtreibungen in Deutschland nach wie vor konstant hoch bei über 100.000 vorgeburtlichen Kindstötungen pro Jahr. Grüne und SPD halten an dem Ziel fest, vorgeburtliche Kindstötungen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. „Die Debatte schläft nicht – sie wird ständig neu befeuert“, unterstrich die Abtreibungsärztin und -aktivistin Kristina Hänel jüngst ganz in diesem Sinne in der SPD-Zeitung Vorwärts.

Erosion des Lebensrechts geht weiter

Zudem gab es in der westlichen Welt innerhalb des vergangenen Jahres mehrere erfolgreiche Vorstöße zur weiteren Erosion des Lebensrechts, über die auch die JUNGE FREIHEIT berichtet hat. Die EU-Kommission etwa machte im Februar den Weg dafür frei, dass die Mitgliedsstaaten auf EU-Gelder zurückgreifen können, um Frauen zu unterstützen, die aus einem Land mit restriktiven Abtreibungsregeln in ein Land mit liberalen Regeln reisen, um dort eine Tötung durchführen zu lassen.

In Großbritannien unterzeichnete der König Ende April ein Gesetz, wonach schwangere Frauen nicht mehr bestraft werden können, wenn sie in späten Stadien der Schwangerschaft eine Abtreibung bei sich herbeiführen. Und der US‑Bundesstaat Massachusetts stellte es jüngst der „professionellen Einschätzung“ des behandelnden Arztes frei, Schwangerschaftsabbrüche bis zur Geburt durchzuführen – ohne genauere Bedingungen zu formulieren.

Linke wollen Marsch „sabotieren“

Zwar gehört der „Marsch für das Leben“ nicht zu den größten Demonstrationen, die in Berlin stattfinden, aber sicher zu denen, die am meisten polarisieren. Das hängt nicht nur mit der persönlich-intimen Dimension des Themas zusammen, sondern auch damit, dass die politische Linke es zum zentralen Inhalt des Kulturkampfes und des Kampfes gegen „den Rechtsruck“ erhoben hat.

„Die Verstrickung von Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und Faschismus wird ideologisch immer deutlicher“, behauptet ganz in diesem Sinne das Bündnis „What the fuck“, das den Marsch am Samstag ausdrücklich „sabotieren“ will. In den Teilnehmern meint es „christliche FundamentalistInnen, Konservative und extreme Rechte“ zu erblicken, welche „faschistische Forderungen aus der Hölle“ mitbrächten. Auch „Omas gegen rechts“ sind am Start. Die Polizei wird wieder mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein.

In Berlin treffen sich die Teilnehmer am Samstag ab 13 Uhr am Washingtonplatz an der Südseite des Hauptbahnhofes. Nach einem Programm auf der Bühne marschieren sie durch Berlin-Mitte. In Köln kommen die Teilnehmer ab 13 Uhr am Neumarkt zusammen, um anschließend durch die Stadt zu ziehen.