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Kickl-Rede: Warum Europas Rechte jetzt auf Israel und Israel auf die Rechte setzt

Kickl-Rede: Warum Europas Rechte jetzt auf Israel und Israel auf die Rechte setzt

Kickl-Rede: Warum Europas Rechte jetzt auf Israel und Israel auf die Rechte setzt

AfD-Chefin Alice Weidel, FPÖ-Chef Herbert Kickl, Israels Premier Benjamin Netanjahu und Rassemblement-National-Frontfrau Marine Le Pen
AfD-Chefin Alice Weidel, FPÖ-Chef Herbert Kickl, Israels Premier Benjamin Netanjahu und Rassemblement-National-Frontfrau Marine Le Pen
Weidel, Kickl, Netanjahu und Le Pen: Neue Allianzen? Fotos: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze / picture alliance / MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com | MAX SLOVENCIK / picture alliance / AP Photo/Ariel Schalit | Ariel Schalit / picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA
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Warum Europas Rechte jetzt auf Israel und Israel auf die Rechte setzt

Israel und Europas Rechtsparteien verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Nun hat FPÖ-Chef Kickl eine Rede gehalten, die einmal mehr unterstreicht: Die Beziehungen haben sich grundlegend verbessert. Was erhoffen sich die Seiten voneinander? Eine Analyse.

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Weidel, Kickl, Netanjahu und Le Pen: Neue Allianzen? Fotos: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze / picture alliance / MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com | MAX SLOVENCIK / picture alliance / AP Photo/Ariel Schalit | Ariel Schalit / picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA
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