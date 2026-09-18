Weidel, Kickl, Netanjahu und Le Pen: Neue Allianzen? Fotos: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze / picture alliance / MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com | MAX SLOVENCIK / picture alliance / AP Photo/Ariel Schalit | Ariel Schalit / picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA

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Warum Europas Rechte jetzt auf Israel und Israel auf die Rechte setzt

Ausland

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| Autor: Sandro Serafin

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Israel und Europas Rechtsparteien verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Nun hat FPÖ-Chef Kickl eine Rede gehalten, die einmal mehr unterstreicht: Die Beziehungen haben sich grundlegend verbessert. Was erhoffen sich die Seiten voneinander? Eine Analyse.

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