Tucker Carlson bricht mit den Republikanern

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WASHINGTON D.C. Der rechte Podcaster und ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat sich öffentlich von der Republikanischen Partei distanziert. „Auf keinen Fall“ werde er die Republikaner bei den kommenden Midterms im November unterstützen, sagte Carlson im Podcast „Can’t be censored“. Auch die Demokraten werde er nicht unterstützen, betonte Carlson. „Ich weiß nicht, was ich tun werde.“

Grund für seine Entscheidung sei, dass die Partei Israel auf Kosten der Amerikaner bevorzuge. Das sei besonders am Iran-Krieg deutlich geworden (JF berichtete). „Wie könnte irgendein Amerikaner eine Partei unterstützen, die nicht loyal zu den Vereinigten Staaten ist?“

Dass die US-Administration einen derart starken Fokus auf den Iran habe, sei falsch, da das Land für amerikanische Belange unwichtig sei. Es sei deutlich wichtiger, was im nahen Umfeld der USA, wie Kanada und Mexiko, passiere.

„Was ist das Beste für Israel?“

Die Republikanische Partei treffe ihre Entscheidungen nach den Kriterien: „Was ist das Beste für dieses Unternehmen, was ist das Beste für Israel, was ist das Beste für unsere Spender?“ Das gehe nicht bloß in eine falsche Richtung, sondern sei „inakzeptabel, verräterisch und unmoralisch“.

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Seit 35 Jahren sei er ein „konsequenter Verfechter der Republikaner“ gewesen, „aber das hier lässt sich nicht verteidigen“, betonte Carlson. „Also nein, ich steige aus. Und wenn ich aussteige, dann denke ich, dass viele andere Leute ebenfalls aussteigen werden.“

Carlson ist eine der prominentesten und einflussreichsten Stimmen des US-Konservatismus. Seit 2016 war er ein Unterstützer Trumps gewesen. Kurz nach dem ersten Wahlsieg Trumps im November 2016 hatte er eine eigene Show beim Sender Fox News erhalten, von 2020 bis 2023 war seine Show die meistgesehene des amerikanischen Fernsehens. Im April 2023 wurde Carlson vom Sender aus unbekannten Gründen entlassen (JF berichtete). Seitdem moderiert er eine eigene Sendung auf Youtube. (lb)