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100 Milliarden Euro auf Eis: Warum die „Energiewende“ scheitern muss

100 Milliarden Euro auf Eis: Warum die „Energiewende“ scheitern muss

100 Milliarden Euro auf Eis: Warum die „Energiewende“ scheitern muss

Netzstau bremst Energiewende: Batteriespeicher bei Dresden: Deutschland braucht viel mehr davon.
Netzstau bremst Energiewende: Batteriespeicher bei Dresden: Deutschland braucht viel mehr davon.
Batteriespeicher bei Dresden: Deutschland braucht viel mehr davon. Foto: picture alliance/dpa | Robert Michael
JF-Plus Icon Premium 100 Milliarden Euro auf Eis
 

Warum die „Energiewende“ scheitern muss

Der Netzstau in Deutschland bremst die Umsetzung von 40.000 Projekten für erneuerbare Energien und Batteriespeicher aus. Europaweit summiert sich der Stau auf ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro.

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Batteriespeicher bei Dresden: Deutschland braucht viel mehr davon. Foto: picture alliance/dpa | Robert Michael
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