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„Freischütz“-Komponist: Der vergessene Schöpfer der Nationaloper Carl Maria von Weber

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Der Komponist Carl Maria von Weber schuf mehr als nur den "Freischütz".
Der Komponist Carl Maria von Weber schuf mehr als nur den "Freischütz".
Der Komponist Carl Maria von Weber schuf mehr als nur den „Freischütz“. Foto: picture alliance / imageBROKER | H.-D. Falkenstein
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Der vergessene Schöpfer der Nationaloper Carl Maria von Weber

Vor zweihundert Jahren starb der „Freischütz“-Komponist Carl Maria von Weber. Unverständlicherweise ist er beinahe aus der Musikwelt verschwunden. Dabei schuf er in seinem kurzen Leben beachtliche Werke.

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Der Komponist Carl Maria von Weber schuf mehr als nur den „Freischütz“. Foto: picture alliance / imageBROKER | H.-D. Falkenstein
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