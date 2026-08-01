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Reformpaket: Von Bürokratie erstickt

Reformpaket: Von Bürokratie erstickt

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Eine Unmenge an Akten und Dokumenten (Symbolbild): Die Bürokratie lähmt Deutschlands Wirtschaft. (Themenbild)
Eine Unmenge an Akten und Dokumenten (Symbolbild): Die Bürokratie lähmt Deutschlands Wirtschaft. (Themenbild)
Eine Unmenge an Akten und Dokumenten (Symbolbild): Die Bürokratie lähmt Deutschlands Wirtschaft. Foto: picture alliance / dpa-Zentralbild | Hans Wiedl
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Von Bürokratie erstickt

Der groß angekündigte Bürokratieabbau fällt winzig aus – obwohl die Wirtschaft seit Jahren stagniert. Dabei braucht es die Kettensäge statt Klein-Klein-Kompromissen. Ein Kommentar von Markus Brandstetter.

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