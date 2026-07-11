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Haushaltspolitik: Dieses Reformpaket ist eine billige Mogelpackung

Haushaltspolitik: Dieses Reformpaket ist eine billige Mogelpackung

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Deutschen Bundestag am 09.07.26 in Berlin. Seine Reformpläne stoßen auf Kritik.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Deutschen Bundestag am 09.07.26 in Berlin. Seine Reformpläne stoßen auf Kritik.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Reformpläne stoßen auf massive Kritik. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Lenny Karpe
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Dieses Reformpaket ist eine billige Mogelpackung

Reform auf Pump: Die Bundesregierung verspricht Wachstum und Entlastung – doch am Ende zahlen Arbeitnehmer, Betriebe und Beitragszahler die Zeche.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Reformpläne stoßen auf massive Kritik. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Lenny Karpe
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