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Milei-Konferenz: Freiheit statt Bürokratie

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Anti-Bürokratie: Während der Milei-Konferenz geht es auch mit Humor gegen den Bürokratismus.
Anti-Bürokratie: Während der Milei-Konferenz geht es auch mit Humor gegen den Bürokratismus.
Während der Milei-Konferenz geht es auch mit Humor gegen den Bürokratismus. Foto: JF
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Freiheit statt Bürokratie

Ökonomen, Politiker und Publizisten werben während der ersten Konferenz des Javier-Milei-Instituts für die Bürokratie-„Kettensäge“. Auch an humorvollen Momenten mangelt es nicht. Die JF war vor Ort.

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Während der Milei-Konferenz geht es auch mit Humor gegen den Bürokratismus. Foto: JF
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