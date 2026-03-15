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Weltweiter Architekturtrend: Schöne Häuser schaffen schöne Produkte

Weltweiter Architekturtrend: Schöne Häuser schaffen schöne Produkte

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Das Bild zeigt den Huawei-Campus im chinesischen Dongguan. Peking glaubt, schöne Architektur sei förderlich für gute Arbeit.
Das Bild zeigt den Huawei-Campus im chinesischen Dongguan. Peking glaubt, schöne Architektur sei förderlich für gute Arbeit.
Der Huawei-Campus im chinesischen Dongguan: Schöne Architektur als Motor für Produktivität. Foto: IMAGO / Anadolu Agency
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Schöne Häuser schaffen schöne Produkte

Mehr Schönheit wagen: Studien zeigen, dass Menschen klassische Fassaden im Wohnraum bevorzugen – doch im deutschen Baudiskurs spielt Ästhetik kaum noch eine Rolle. Andere Länder sind da weiter.

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Der Huawei-Campus im chinesischen Dongguan: Schöne Architektur als Motor für Produktivität. Foto: IMAGO / Anadolu Agency
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