Deutschlands Autoindustrie hat noch eine Chance

Das Volkswagen-Motorenwerk in Chemnitz hinter einer zerbrochenen Scheibe: Die Lage in Deutschland ist ernst, aber nicht aussichtslos. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt (Symbolbild)

Es steht aktuell nicht gut um die heimische Autoindustrie. Die beiden Fachleute Harald Hamprecht und Thomas Sedran legen in einem neuen Buch dar, wie es weitergehen kann – ohne Apokalyptik und ohne falsche Hoffnungen.