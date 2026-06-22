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JF-Buchrezension: Deutschlands Autoindustrie hat noch eine Chance

JF-Buchrezension: Deutschlands Autoindustrie hat noch eine Chance

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Blick durch eine gebrochene Fensterscheibe auf das Motorenwerk von Volkswagen in Chemnitz. Der Standort ist eines von drei Werken der Volkswagen Sachsen GmbH im Freistaat. Es ist ein Symbolbild für einen journallistischen Text über die Krisen und Chancen der deutschen Autoindustrie.
Blick durch eine gebrochene Fensterscheibe auf das Motorenwerk von Volkswagen in Chemnitz. Der Standort ist eines von drei Werken der Volkswagen Sachsen GmbH im Freistaat. Es ist ein Symbolbild für einen journallistischen Text über die Krisen und Chancen der deutschen Autoindustrie.
Das Volkswagen-Motorenwerk in Chemnitz hinter einer zerbrochenen Scheibe: Die Lage in Deutschland ist ernst, aber nicht aussichtslos. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt (Symbolbild)
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Deutschlands Autoindustrie hat noch eine Chance

Es steht aktuell nicht gut um die heimische Autoindustrie. Die beiden Fachleute Harald Hamprecht und Thomas Sedran legen in einem neuen Buch dar, wie es weitergehen kann – ohne Apokalyptik und ohne falsche Hoffnungen.

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Das Volkswagen-Motorenwerk in Chemnitz hinter einer zerbrochenen Scheibe: Die Lage in Deutschland ist ernst, aber nicht aussichtslos. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt (Symbolbild)
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