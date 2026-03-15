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Aufregung im Kultur-Biotop: Weimer und die linksextremen Buchhandlungen – Geld, Gunst und Gesinnung

Aufregung im Kultur-Biotop: Weimer und die linksextremen Buchhandlungen – Geld, Gunst und Gesinnung

Aufregung im Kultur-Biotop: Weimer und die linksextremen Buchhandlungen – Geld, Gunst und Gesinnung

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Nach Druck von links sagte er die Verleihungszeremonie des Deutschen Buchhandlungspreises ab. (Themenbild)
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Nach Druck von links sagte er die Verleihungszeremonie des Deutschen Buchhandlungspreises ab. (Themenbild)
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Nach Druck von links sagte er die Verleihungszeremonie des Deutschen Buchhandlungspreises ab. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Weimer und die linksextremen Buchhandlungen – Geld, Gunst und Gesinnung

Dass Kulturstaatsminister Weimer drei linksextremen Buchläden ihren Preis verweigert, reicht nicht. Gegen die linke Politisierung des Kulturbetriebes hilft nur das Zudrehen des Geldhahns. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Nach Druck von links sagte er die Verleihungszeremonie des Deutschen Buchhandlungspreises ab. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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