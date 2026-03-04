Die Börsenkurse brennen und der Dollar lockt

Der Irankrieg und die Sperrung der Straße von Hormus bringen die Börsenkurse durcheinander (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Jonathan Raa

Der Irankrieg schlägt sich auch an der Börse nieder. Dabei werden jüngst getätigte Prognosen über den Haufen geworfen. Flucht aus dem Dollar? Von wegen. Auffallend ist auch die allgemeine Haltung der US-Amerikaner angesichts des Krieges.