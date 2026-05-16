Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Geopolitik: Was die USA von ihren militärischen Abenteuern haben

Geopolitik: Was die USA von ihren militärischen Abenteuern haben

Geopolitik: Was die USA von ihren militärischen Abenteuern haben

US-Präsident Donald Trump gibt sich stets siegesgewiss, doch die USA verzetteln sich.
US-Präsident Donald Trump gibt sich stets siegesgewiss, doch die USA verzetteln sich.
US-Präsident Donald Trump gibt sich stets siegesgewiss, doch die USA verzetteln sich. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
JF-Plus Icon Premium Geopolitik
 

Was die USA von ihren militärischen Abenteuern haben

Die USA unter Präsident Trump sind außenpolitisch unberechenbar. So fragen sich nicht nur die MAGA-Anhänger, welchen nationalen Interessen der Irankrieg dienen soll. Ein Essay von Ulrich Weede.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

US-Präsident Donald Trump gibt sich stets siegesgewiss, doch die USA verzetteln sich. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles